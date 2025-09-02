«Аль-Хилаль» купил 19-летнего Акчичека у «Фенербахче» за 22 млн евро. Турецкий клуб получит 15% от перепродажи защитника

Юсуф Акчичек перешел в «Аль-Хилаль» из «Фенербахче».

Клуб из Саудовской Аравии приобрел 19-летнего центрального защитника за 22 миллиона евро.

Соглашение игрока и саудовской команды рассчитано до 30 июня 2029 года.

«Фенербахче » также получит 15 процентов от дальнейшей перепродажи турецкого футболиста.

В прошлом сезоне Юсуф Акчичек провел 9 матчей в чемпионате Турции. В нынешнем сезоне он сыграл одну игру. Статистику футболиста можно изучить по ссылке .