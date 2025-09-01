  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Бернли» арендовал опорника «Бенфики» Флорентину за 2 млн евро с правом выкупа за 24 млн
«Бернли» арендовал опорника «Бенфики» Флорентину за 2 млн евро с правом выкупа за 24 млн

«Бернли» оформил трансфер Флорентину из «Бенфики».

Английский клуб объявил о подписании 26-летнего опорного полузащитника на правах аренды с возможностью выкупа. 

По информации Фабрицио Романо, аренда игрока обойдется «Бернли» в 2 миллиона евро, а полноценный трансфер – в 24 миллиона. 

В прошлом сезоне чемпионата Португалии Флорентину провел 26 матчей, отличившись 2 голами и 1 ассистом. Его статистика – здесь

Фото: https://www.burnleyfootballclub.com/

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Бернли»
трансферы
