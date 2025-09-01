«Спартаку» предлагали подписать Сен-Жюста из «Спортинга» за 2,5–3 млн евро. Клуб отказался от защитника из-за его травматичности (Metaratings)

«Спартаку» предлагали подписать защитника «Спортинга» Джерри Сен-Жюста.

По информации Metaratings, сумма потенциальной сделки могла составить порядка 2,5–3 млн евро. Защитник хотел получать 3 миллиона евро в год, однако стороны могли договориться на 2 млн евро в год без учета бонусов.

Сообщается, что «Спартак » отказался от Сен-Жюста из-за его травматичности – по состоянию здоровья защитник пропустил в общей сложности 84 матча за последние 4 сезона. Его контракт со «Спортингом » истекает в июне 2026 года.