«Фенербахче» за 22,5+2,5 млн евро покупает Актюркоглу после того, как гол Керема вывел «Бенфику» в ЛЧ. Уволенный Моуринью жаловался на отсутствие трансферов
Керем Актюркоглу близок к переходу в «Фенербахче» из «Бенфики».
Турецкий клуб договорился с «Бенфикой» о приобретении 26-летнего вингера.
«Фенербахче» заплатит 22,5 миллиона евро плюс 2,5 миллиона евро в качестве бонусов за турецкого футболиста.
«Фенербахче» ранее не прошел в групповой этап Лиги чемпионов, проиграв «Бенфике» (0:1) в ответном матче, а единственный гол забил Керем Актюркоглу.
После этого клуб из Стамбула уволил главного тренера Жозе Моуринью. До ответного матча с «Бенфикой» специалист критиковал медленную селекцию клуба.
Керем Актюркоглу ранее в Турции играл за «Галатасарай».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Ягыза Сабунджуоглу
