У Ямаля 2+2 в трех матчах сезона – вингер «Барсы» забил «Райо» с пенальти

Ламин Ямаль забил второй гол в сезоне.

«Барселона» играет на выезде с «Райо Вальекано» в 3-м туре Ла Лиги (1:0, второй тайм). 

В конце первого тайма вингер сине-гранатовых Ямаль заработал пенальти, который сам же и реализовал. 

На счету испанца 2 гола и 2 ассиста в трех матчах сезона. Его подробная статистика – здесь

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoЛамин Ямаль
logoЛа Лига
logoБарселона
logoРайо Вальекано
