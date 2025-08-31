У Ямаля 2+2 в трех матчах сезона – вингер «Барсы» забил «Райо» с пенальти

Ламин Ямаль забил второй гол в сезоне.

«Барселона» играет на выезде с «Райо Вальекано» в 3-м туре Ла Лиги (1:0, второй тайм).

В конце первого тайма вингер сине-гранатовых Ямаль заработал пенальти , который сам же и реализовал.

На счету испанца 2 гола и 2 ассиста в трех матчах сезона. Его подробная статистика – здесь .