Бурруль о пенальти «Барселоны»: «Я бы не назначил. Контакт есть, но защитник не стремится задеть ногу Ямаля. Ситуация пограничная»

Альфонсо Перес Бурруль считает пенальти «Барселоны» сомнительным.

В первом тайме матча «блауграны» с «Райо Вальекано » главный судья Матео Бускетс Феррер назначил одиннадцатиметровый после падения Ламина Ямаля в штрафной площади.

«Я бы не назначил его, глядя на повтор. Это решение арбитра, и на поле оно допустимо. Сталкиваются две ноги – Чаваррии и Ламина, которые борются за мяч, а остальное делает нападающий.

Контакт есть, но защитник не стремится задеть ногу соперника. Это пограничная ситуация. Даже при наличии ВАР этот эпизод не подлежал бы пересмотру», – сказал бывший рефери.