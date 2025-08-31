Бурруль о пенальти «Барселоны»: «Я бы не назначил. Контакт есть, но защитник не стремится задеть ногу Ямаля. Ситуация пограничная»
Альфонсо Перес Бурруль считает пенальти «Барселоны» сомнительным.
В первом тайме матча «блауграны» с «Райо Вальекано» главный судья Матео Бускетс Феррер назначил одиннадцатиметровый после падения Ламина Ямаля в штрафной площади.
«Я бы не назначил его, глядя на повтор. Это решение арбитра, и на поле оно допустимо. Сталкиваются две ноги – Чаваррии и Ламина, которые борются за мяч, а остальное делает нападающий.
Контакт есть, но защитник не стремится задеть ногу соперника. Это пограничная ситуация. Даже при наличии ВАР этот эпизод не подлежал бы пересмотру», – сказал бывший рефери.
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости