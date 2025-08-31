Экс-арбитр Федотов об отмене гола Кисляка из-за фола Жоао Виктора: «Правильное решение. Кордобе не дали продвинуться к мячу – дальше пошла вертикальная атака»

Игорь Федотов согласен с отменой первого гола Матвея Кисляка «Краснодару».

ЦСКА принимает «Краснодар» в 7-м туре Мир РПЛ (1:1, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 1-м тайме арбитр Рафаэль Шафеев после просмотра видеоповтора отменил гол Кисляка , забитый на 27-й минуте, из-за фола в атаке Жоао Виктора на Джоне Кордобе .

«Игрок ЦСКА не дал Кордобе продвинуться к мячу – заблокировал его. Дальше пошла вертикальная атака, и игроки «Краснодара » не владели мячом.

Чтобы отменить фазу атаки, нужно, чтобы перешло владение мяча, а этого не было. ЦСКА им владел, атаковал вертикально и забил гол. Правильное решение ВАР позвать к монитору арбитра в поле, а дальше – правильное решение отменить гол», – сказал бывший арбитр РПЛ .