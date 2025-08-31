Талалаев о 2:0: «Момент в 1-м тайме, во 2-м Дзюба попал в штангу – все, что создал «Акрон». У «Балтики» не получалось более по‑футбольному выходить в атаку. Хорошо, что есть легионеры»

Андрей Талалаев высказался о победе над «Акроном» (2:0) в 7-м туре Мир РПЛ.

– Сегодня в первом тайме очень неплохого качества игру показали, во втором «Акрон» нам навязал эту силовую борьбу. У нас не получалось более по‑футбольному выходить из обороны в атаку. Хорошо, что есть легионеры, которые подъехали чуть позже, сейчас начинают подъезжать.

Я понимаю тренера «Акрона », как ему непросто. Легионеры начинают осваивать наши принципы, которые мы хотим, точнее, приходить в то состояние, которое позволяет им конкурировать за место в составе. Ребята – огромные молодцы, практически все, что мы говорили, было сделано. К сожалению, во втором тайме не получались быстрые атаки, которые не заканчивались ударами.

– После второго забитого мяча вы были как будто чем‑то недовольны.

– Я недоволен тем, что приходится много вмешиваться в игру. Вот игровую аритмию – когда проводить быстрые атаки, а когда переходить на контроль мяча – должны определять сами футболисты. В отсутствие Менделя , при том что не в лучшем состоянии Пряхин , лидерские качества никто на себя не берет, играем по накатанной. На мой взгляд, этого умения пока команде не хватает.

А так могу сказать, что просто доволен ребятами, дал им лишний выходной, что несвойственно нашему тренерскому штабу. Для них это праздник, потому что они определенный этап отработали хорошо. Если вспомнить, то в первом тайме был один момент, и во втором Артем Дзюба попал в штангу – это все, что сумел создать «Акрон», – сказал главный тренер «Балтики».