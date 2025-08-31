«Оренбург» покупает защитника сборной Болгарии Ценова у ЦСКА-1948 за 700 тысяч евро (Sport24)
«Оренбург» покупает защитника сборной Болгарии Эмиля Ценова.
Как сообщает Sport24, российский клуб согласовал с болгарским ЦСКА-1948 условия трансфера Ценова.
Сумма сделки составит около 700 тысяч евро.
Защитник успешно прошел медосмотр в Болгарии. В данный момент обсуждаются условия его личного контракта с «Оренбургом».
Ценов сегодня проведет свой последний матч за ЦСКА-1948, после чего отправится в расположение сборной Болгарии. После международной паузы он отправится в Россию и подпишет контракт с «Оренбургом».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
