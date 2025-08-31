Тренер Камеруна об Экитике: «Он не заслуживает приезда сюда. Юго поставил все на то, чтобы играть с Францией, и не добился успеха. Мы не будем вторым выбором»

Тренер сборной Камеруна Марк Брис не собирается вызывать Юго Экитике.

Ранее сообщалось , что новичок «Ливерпуля » не включен в состав сборной Франции на сентябрьские матчи.

23-летний форвард по-прежнему может быть выбран в основные команды Франции и Камеруна , страны его родителей. До этого он выступал за французские молодежные команды, проведя в общей сложности 11 матчей.

Главного тренера камерунской команды спросили о невызове Экитике в сборную на пресс-конференции.

«Я не связывался с ним. Он поставил все на то, чтобы попытаться играть с Францией, и не добился успеха. И теперь мы, Камерун, – его второй выбор? Я не хочу, чтобы мы были вторым выбором.

Он хороший игрок, вопрос не в этом. В упомянутой ситуации он не заслуживает того, чтобы приехать сюда», – заявил Брис.