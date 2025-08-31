Тренер Камеруна об Экитике: «Он не заслуживает приезда сюда. Юго поставил все на то, чтобы играть с Францией, и не добился успеха. Мы не будем вторым выбором»
Тренер сборной Камеруна Марк Брис не собирается вызывать Юго Экитике.
Ранее сообщалось, что новичок «Ливерпуля» не включен в состав сборной Франции на сентябрьские матчи.
23-летний форвард по-прежнему может быть выбран в основные команды Франции и Камеруна, страны его родителей. До этого он выступал за французские молодежные команды, проведя в общей сложности 11 матчей.
Главного тренера камерунской команды спросили о невызове Экитике в сборную на пресс-конференции.
«Я не связывался с ним. Он поставил все на то, чтобы попытаться играть с Францией, и не добился успеха. И теперь мы, Камерун, – его второй выбор? Я не хочу, чтобы мы были вторым выбором.
Он хороший игрок, вопрос не в этом. В упомянутой ситуации он не заслуживает того, чтобы приехать сюда», – заявил Брис.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости