Президент «Ингульца» о работе Андрея Шевченко во главе УАФ: «Мы дожили до того, что от Украины никого нет в ЛЧ. Нас в рейтингах Россия перегоняет, которая даже не играет»

Президент «Ингульца» подверг критике Андрея Шевченко за работу во главе УАФ.

Клуб из Петрово (Кировоградская область) сейчас выступает во втором по рангу дивизионе Украины (Первой лиге).

«Сборная Украины женская не выехала на официальную игру. Знаете почему? Визы не успели взять. При каком президенте УАФ это было? Вы представляете?

Мы дожили до того, что от Украины никто не играет в Лиге чемпионов (впервые с сезона-2005/06 – Спортс). Все вылетели.

Посмотрите на рейтинги, где мы находимся. Нас Россия перегоняет, которая даже не играет.

Шевченко получает 3,5 млн в месяц. Он бога не боится? Не стыдно? Мне бы на его месте просто было стыдно!» – приводит слова Александра Поворознюка «Р-Спорт» со ссылкой на интервью на YouTube-канале «Стоп коррупции».

Отметим, что в текущем клубном рейтинге УЕФА Украина занимает 28-е место, Россия – 30-е.

В рейтинге ФИФА сборная Украины идет на 26-м месте, сборная России – на 35-м. При этом в последних обновлениях рейтингов россияне набрали больше очков.

Экс-форвард киевского «Динамо» и «Милана» Андрей Шевченко руководит Украинской ассоциацией футбола с января 2024 года.