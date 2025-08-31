Компани о 3:2 с «Аугсбургом»: «Первый тайм был хорош, второй – не очень, «Бавария» упустила много моментов. Сейчас не все идеально, но и не все плохо. Нужно смотреть на вещи в контексте»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвел итоги игры с «Аугсбургом».

Мюнхенский клуб одержал победу со счетом 3:2 во 2-м туре Бундеслиги.

«Сегодня мы снова упустили много моментов. Первый тайм был хорош, второй – не очень. Сейчас не все идеально, но нужно смотреть на вещи в контексте – у нас была очень короткая подготовка, короткий отпуск. Мы провели 7 матчей (включая предсезонку) и выиграли все 7, включая 3 выездных. Знаю, что не все идеально, но и не все плохо.

Мы хорошо владели мячом, не допустили много моментов у своих ворот, но в определенных ситуациях нужно сохранять спокойствие и перехватывать инициативу у соперника.

Опять же, нужно смотреть на вещи в контексте. Думаю, мы создали сегодня 9 отличных моментов. Мы знаем, над чем нам нужно работать», – сказал Компани.