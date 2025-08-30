У Бензема хет-трик в 1-м туре саудовской лиги – «Аль-Охдуду». Форвард «Аль-Иттихада» сравнялся по голам с Феликсом из «Аль-Насра»
Карим Бензема сделал хет-трик в 1-м матче чемпионата Саудовской Аравии.
«Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Охдуд» в первой игре сезона со счетом (5:2).
Бензема забил три мяча и сравнялся с Жоау Феликсом, который сделал хет-трик за «Аль-Наср» в матче с «Аль-Таавуном» (5:0).
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости