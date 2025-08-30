Болельщику стало плохо на матче «Атлетико» и «Алавеса», его унесли на носилках. Судья прервал игру на 11 минут и добавил 15 во 2-м тайме
Болельщику стало плохо на матче «Алавес» – «Атлетико».
Встреча 3-го тура Ла Лиги завершилась вничью (1:1).
На 58-й минуте игра была приостановлена. Один из зрителей на трибуне почувствовал себя плохо.
Медицинская служба оказала помощь пострадавшему. Фаната унесли со стадиона на носилках под аплодисменты игроков и болельщиков. Его доставили в больницу.
Пауза в игре продлилась 11 минут. Ко второму тайму судья добавил 15 минут.
Фото: кадр из трансляции Movistar
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
