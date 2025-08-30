«Лейпциг» предложил 23+4 млн евро за Хардера, интересного «Милану». Форвард «Спортинга» не против перехода в немецкий клуб
Конрад Хардер может перейти в «Лейпциг» из «Спортинга».
Немецкий клуб предложил 23 миллиона евро плюс 4 миллиона евро в виде бонусов за 20-летнего нападающего.
Договоренность между сторонами еще не достигнута, но сообщается, что «Лейпциг» является для датчанина наиболее предпочтительным вариантом для продолжения карьеры.
Интерес к футболисту ранее также проявлял «Милан».
В этом сезоне Конрад Хардер забил 1 гол в 3 матчах в чемпионате Португалии. Его статистику можно изучить по ссылке.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Record
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости