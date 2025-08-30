«Лейпциг» предложил 23+4 млн евро за Хардера, интересного «Милану». Форвард «Спортинга» не против перехода в немецкий клуб

Конрад Хардер может перейти в «Лейпциг» из «Спортинга».

Немецкий клуб предложил 23 миллиона евро плюс 4 миллиона евро в виде бонусов за 20-летнего нападающего.

Договоренность между сторонами еще не достигнута, но сообщается, что «Лейпциг » является для датчанина наиболее предпочтительным вариантом для продолжения карьеры.

Интерес к футболисту ранее также проявлял «Милан ».

В этом сезоне Конрад Хардер забил 1 гол в 3 матчах в чемпионате Португалии. Его статистику можно изучить по ссылке .