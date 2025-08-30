Аморим о том, останется ли тренером «МЮ» после игр сборных: «Намерен продолжать работу. Но не буду ничего обещать»

Рубен Аморим ответил на вопрос о том, остается ли тренером «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне манкунианская команда сыграла три матча – поражение от «Арсенала» (0:1), ничья с «Фулхэмом» (1:1) и поражение от «Гримсби Таун» (2:2, 11:12 по пенальти) в Кубке английской лиги.

Португальский специалист ответил, может ли он быть уверен в том, что останется тренером «Манчестер Юнайтед» после перерыва на матчи сборных.

«Не знаю, что произойдет. Мое намерение состоит в том, что продолжать работу, но я не буду вам ничего обещать.

Но сейчас я главный тренер «Манчестер Юнайтед » и думаю, что это не изменится», – заявил Рубен Аморим .