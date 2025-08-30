  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аморим о том, останется ли тренером «МЮ» после игр сборных: «Намерен продолжать работу. Но не буду ничего обещать»
29

Аморим о том, останется ли тренером «МЮ» после игр сборных: «Намерен продолжать работу. Но не буду ничего обещать»

Рубен Аморим ответил на вопрос о том, остается ли тренером «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне манкунианская команда сыграла три матча – поражение от «Арсенала» (0:1), ничья с «Фулхэмом» (1:1) и поражение от «Гримсби Таун» (2:2, 11:12 по пенальти) в Кубке английской лиги.

Португальский специалист ответил, может ли он быть уверен в том, что останется тренером «Манчестер Юнайтед» после перерыва на матчи сборных.

«Не знаю, что произойдет. Мое намерение состоит в том, что продолжать работу, но я не буду вам ничего обещать. 

Но сейчас я главный тренер «Манчестер Юнайтед» и думаю, что это не изменится», – заявил Рубен Аморим.

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?7418 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Реал» – «Мальорка». Мбаппе, Винисиус, Мастантуоно, Трент играют. Онлайн-трансляция
258 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Мальорку», «Атлетико» сыграл вничью с «Алавесом», «Барса» встретится с «Райо» в воскресенье
269 минут назадLive
Аморим о 3:2 с «Бернли»: «МЮ» должен был решить исход игры еще в 1-м тайме, но нам приходится бороться до последней минуты, потому что мы слишком все усложняем»
1124 минуты назад
Медведев о новой должности в «Зените»: «Этот дуб еще пошумит»
2831 минуту назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова играет с «Тулузой» на выезде, «Лилль» забил 7 голов «Лорьяну» в гостях
2934 минуты назадLive
Станкович о свисте фанатов «Спартака» в матче с «Сочи»: «Я бы и сам себя освистал – мне не нравилось то, что мы делали в конце 1-го тайма. Я не сдамся и буду биться до конца, это большой клуб»
2935 минут назад
Пять раз команды АПЛ забивали за сезон более 100 голов. Какой клуб делал это трижды?
39 минут назадТесты и игры
Встреча министра Дегтярева с клубами РПЛ планируется 9 сентября. Обсудят лимит на легионеров, потолок зарплат и агентскую тему («РБ Спорт»)
2041 минуту назад
Вратарь «Ахмата» Шелия сделал ассист в матче с «Ростовом» – как в прошлом сезоне. Гиорги догнал Акинфеева – у них по 3 голевых с 2009 года
743 минуты назад
«Кристал Пэлас» хочет 35+5 млн фунтов за Гехи. «Ливерпуль» предложил 35 млн
1752 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Симеоне после 1:1 с «Алавесом»: «Атлетико» заслуживал победить. Если я буду думать об отставании от лидеров, то забуду о команде и работе ради получения очков»
15 минут назад
Николаев о матче «Спартака» и «Сочи»: «ВАР спас судей от скандала, Умяров играет в мяч, нет прыжка и прямой ноги. Пенальти – очевидная задержка»
36 минут назад
«Ростов» – «Ахмат». 1:1- Мелкадзе забил с паса вратаря Шелии, Мелехин сравнял счет. Онлайн-трансляция
2212 минут назадLive
«Тулуза» – «ПСЖ». 0:3 – Невеш сделал дубль ударами через себя, Барколя тоже забил. Онлайн-трансляция
917 минут назадLive
«Сочи» после 1:2 от «Спартака»: «5 пенальти в наши ворота за 7 туров. Совпадение?»
1521 минуту назад
«Бавария» выиграла 4 из 4 матчей на старте сезона – сегодня 3:2 с «Аугсбургом» в Бундеслиге
551 минуту назад
«Наполи» – «Кальяри». Де Брюйне и Мактоминей играют. Онлайн-трансляция
54 минуты назадLive
Защитник «Сочи» Литвинов после матча со «Спартаком»: «С судьей общайтесь, скажите ему самое хорошее»
31сегодня, 18:36
«Бавария» обыграл «Аугсбург» – 3:2. Гнабри, Диас, Олисе, Якич, Кемюр забили, у Кейна 2 ассиста
14сегодня, 18:33
Заболотный о пенальти в матче с «Сочи»: «Тут без вопросов. Литвинов сильно облокотился на меня, и мне уже ничего не оставалось делать, как упасть»
25сегодня, 18:30