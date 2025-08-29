2

Элмаз вернется в «Наполи» – на правах аренды из «Лейпцига» с правом выкупа

Элиф Элмаз вернется в «Наполи».

Итальянский клуб договорился с «Лейпцигом» об аренде полузащитника с опцией выкупа, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что неаполитанцы направили предложение на сумму 1,5 млн евро в качестве платы за аренду. Также оно предусматривало покрытие зарплаты игрока и пункт о выкупе за 11,5 млн евро, который не является обязательным.

Отмечается, что футболист сразу согласился на переход несколько недель назад, поскольку предпочитал «Наполи» среди других вариантов.

Элмаз уже выступал за клуб из Неаполя с 2019 по 2024 год. Подробная статистика 25-летнего игрока доступна по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoРБ Лейпциг
logoбундеслига Германия
возможные трансферы
logoсерия А Италия
logoНаполи
logoЭлиф Элмаз
Фабрицио Романо
деньги
