Элмаз вернется в «Наполи» – на правах аренды из «Лейпцига» с правом выкупа

Элиф Элмаз вернется в «Наполи».

Итальянский клуб договорился с «Лейпцигом » об аренде полузащитника с опцией выкупа, пишет инсайдер Фабрицио Романо .

Ранее сообщалось , что неаполитанцы направили предложение на сумму 1,5 млн евро в качестве платы за аренду. Также оно предусматривало покрытие зарплаты игрока и пункт о выкупе за 11,5 млн евро, который не является обязательным.

Отмечается, что футболист сразу согласился на переход несколько недель назад, поскольку предпочитал «Наполи » среди других вариантов.

Элмаз уже выступал за клуб из Неаполя с 2019 по 2024 год. Подробная статистика 25-летнего игрока доступна по ссылке .