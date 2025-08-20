«Наполи» хочет арендовать Элмаза у «Лейпцига» за 1,5 млн евро с правом выкупа за 11,5 млн
«Наполи» намерен арендовать Элифа Элмаза с правом выкупа у «Лейпцига».
Неаполитанцы направили первое предложение по полузащитнику на сумму 1,5 млн евро в качестве платы за аренду, сообщают Фабрицио Романо и Маттео Моретто. Также оно предусматривает покрытие зарплаты игрока.
Кроме того, в предложение входит пункт о выкупе за 11,5 млн евро, который не является обязательным.
Вторую половину минувшего сезона Элмаз провел на правах аренды в «Торино». Там он сыграл в 13 матчах Серии А, забив 4 гола. Подробная статистика 25-летнего игрока доступна по ссылке.
Элиф уже выступал за «Наполи» с 2019 по 2024 год.
Увольнять ли Семака?10678 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости