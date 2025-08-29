«Челси» продал 21-летнего Гилкриста «Вест Бромвичу» за 2 млн фунтов и бонусы
«Челси» продал защитника Алфи Гилкриста в «Вест Бромвич».
Сумма трансфера составила 2 млн фунтов, также в сделку включены бонусы, сообщил журналист Бен Джейкобс.
21-летний игрок подписал четырехлетний контракт с клубом из Чемпионшипа.
На счету футболиста 17 матчей за «синих». Прошлый сезон Гилкрист провел в аренде в «Шеффилд Юнайтед».
С полной статистикой англичанина можно ознакомиться здесь.
Фото: wba.co.uk
