Энрике о жеребьевке ЛЧ: «Поражения и потеря очков станут нормой для «ПСЖ». У всех команд разный календарь – это играет роль в попадании в топ-8»

Луис Энрике высказался о жеребьевки Лиги чемпионов для «ПСЖ».

Парижане в групповом этапе турнира сыграют против «Баварии», «Барселоны», «Аталанты», «Байера», «Тоттенхэма», «Спортинга», «Ньюкасла» и «Атлетика».

– Что вы думаете о жеребьевке Лиги чемпионов?

– Она такая же, как и в прошлом. Честно говоря, чтобы по-настоящему проанализировать ее, придется подождать до следующего года.

И если у нас будет такая же жеребьевка, возможно, кнопка компьютера не работает (смеется).

Этот новый формат интересен некоторым командам, но у всех 36 участвующих команд разный календарь. И это играет огромную роль в их надеждах попасть в восьмерку лучших.

С нашим расписанием все будет как в прошлом сезоне: поражения и потеря очков станут нормой.

– Какая у вас задача в Лиге чемпионов?

– Я точно не знаю, какая цель.

Но с таким графиком... В прошлом сезоне у нас уже был очень хороший групповой этап с точки зрения игры, но когда встречаешься с командами такого уровня, понимаешь, что будешь терять очки. Нет легких соперников.

Выиграть пять матчей и сыграть вничью один раз, чтобы попасть в восьмерку лучших, – это сложно.

Мы можем это сделать, но это будет очень сложно. Наша цель – стремиться выиграть Лигу чемпионов, – сказал главный тренер «ПСЖ » Луис Энрике .