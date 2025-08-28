Матч «Спартак» – «Сочи» прокомментируют Генич и Пойда, игру ЦСКА и «Краснодара» – Трушечкин и Жичкин
Объявлены комментаторы «Матч ТВ» на матчи 7-го тура Мир РПЛ.
30 августа
«Оренбург» – «Рубин»: Роман Нагучев («Матч Премьер», начало трансляции – 13:55 по московскому времени);
«Зенит» – «Пари НН»: Михаил Крестинин, Алексей Петровский («Матч Премьер», 16:10);
«Спартак» – «Сочи»: Константин Генич, Александр Пойда («Матч ТВ», Матч Премьер, 18:00);
«Ростов» – «Ахмат»: Михаил Моссаковский («Матч Премьер», 20:40);
31 августа
«Акрон» – «Балтика»: Александр Аксенов, Петр Коптев («Матч Премьер», 13:25);
«Локомотив» – «Крылья Советов»: Станислав Минин, Михаил Меламед («Матч Премьер», 15:40);
ЦСКА – «Краснодар»: Роман Трушечкин, Дмитрий Жичкин («Матч ТВ», «Матч Премьер» (live), 17:00).
«Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва: Артем Шмельков («Матч Премьер», 20:25).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
