«Байер» купит 20-летнего вингера «Монако» Бен-Сегира за 30+ млн евро с учетом бонусов

Элисс Бен-Сегир перейдет в «Байер» из «Монако».

Клубы близки к согласованию трансфера 20-летнего вингера. Сторонам осталось уладить последние детали, сообщает L’Equipe.

Сумма сделки составит более 30 миллионов евро с учетом бонусов.

В прошлом сезоне Лиги 1 француз провел 33 матча, отличившись 6 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь .