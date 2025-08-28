«Байер» купит 20-летнего вингера «Монако» Бен-Сегира за 30+ млн евро с учетом бонусов
Элисс Бен-Сегир перейдет в «Байер» из «Монако».
Клубы близки к согласованию трансфера 20-летнего вингера. Сторонам осталось уладить последние детали, сообщает L’Equipe.
Сумма сделки составит более 30 миллионов евро с учетом бонусов.
В прошлом сезоне Лиги 1 француз провел 33 матча, отличившись 6 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
