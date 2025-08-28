Мартынович о новом формате ЛЧ: «Старый больше нравился, он понятнее. В Алма-Ате в январе -25 – если поставят домашние матчи, придется играть в манеже в Астане»

Александр Мартынович не исключил, что «Кайрату» придется играть в ЛЧ в манеже.

– Как относишься к новому формату Лиги чемпионов?

– Мне больше нравился старый формат, который понятнее. Ты понимаешь, кто выходит и за что команды бьются. А сейчас все стало размыто, однако увеличилось количество матчей.

Чемпионат Казахстана заканчивается в ноябре, а игры Лиги чемпионов идут до середины декабря и еще проходят в январе. А в Алма-Ате в январе -25 градусов. Я не знаю, что они придумают. Наверное, как-то решат, чтобы в январе мы играли на выезде, а первые матчи провели дома. Просто в ином случае мало шансов провести декабрьские и январские матчи в Алма-Ате. Но если поставят матчи на те месяцы, придется играть в Астане на искусственном поле в манеже.

Надеюсь, получится договориться, чтобы последние три матча были на выезде, – сказал капитан «Кайрата ».