Медведев о том, откажется ли «Зенит» от подписания легионеров на фоне возможного ужесточения лимита: «Бежать впереди паровоза – последнее дело»
В «Зените» высказались о возможном изменении трансферной политики.
Председатель правления петербургского клуба Александр Медведев ответил на вопрос о том, планируют ли сине-бело-голубые отказаться от подписания легионеров на фоне возможного ужесточения лимита.
«Есть ли у «Зенита» установка заниматься в ближайшие трансферные окна поиском исключительно российских футболистов для усиления? Бежать впереди паровоза – последнее дело», – сказал Медведев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
