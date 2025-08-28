Медведев о том, откажется ли «Зенит» от подписания легионеров на фоне возможного ужесточения лимита: «Бежать впереди паровоза – последнее дело»

В «Зените» высказались о возможном изменении трансферной политики.

Председатель правления петербургского клуба Александр Медведев ответил на вопрос о том, планируют ли сине-бело-голубые отказаться от подписания легионеров на фоне возможного ужесточения лимита.

«Есть ли у «Зенита » установка заниматься в ближайшие трансферные окна поиском исключительно российских футболистов для усиления? Бежать впереди паровоза – последнее дело», – сказал Медведев.