Беннасер интересен «Болонье». Клуб сделал запрос по хавбеку, официальные переговоры с «Миланом» еще не начались
Исмаэль Беннасер привлек интерес «Болоньи».
Клуб обратился к «Милану» с запросом о 27-летнем полузащитнике, сообщает журналист Альфредо Педулла.
На данный момент это просто запрос информации, а не официальные переговоры. Однако не исключено, что ситуация может измениться, учитывая, что «россонери» все еще ищут новых игроков в полузащиту.
Принимая во внимание ситуацию, ожидается, что у алжирца в этом сезоне практически не будет возможностей сыграть за миланцев.
Вторую половину сезона-2024/25 Беннасер провел в аренде в «Марселе». С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
