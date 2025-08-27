Беннасер интересен «Болонье». Клуб сделал запрос по хавбеку, официальные переговоры с «Миланом» еще не начались

Исмаэль Беннасер привлек интерес «Болоньи».

Клуб обратился к «Милану » с запросом о 27-летнем полузащитнике, сообщает журналист Альфредо Педулла.

На данный момент это просто запрос информации, а не официальные переговоры. Однако не исключено, что ситуация может измениться, учитывая, что «россонери» все еще ищут новых игроков в полузащиту.

Принимая во внимание ситуацию, ожидается, что у алжирца ​в этом сезоне практически не будет возможностей сыграть за миланцев.

Вторую половину сезона-2024/25 Беннасер провел в аренде в «Марселе». С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .