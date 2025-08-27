«Тоттенхэм» и «Астон Вилла» контактировали с окружением Рабьо. С «Марселем» пока никто не связывался (Фабрис Хокинс)

Адриен Рабьо интересен двум клубам АПЛ.

С окружением полузащитника «Марселя » контактировали «Тоттенхэм » и «Астон Вилла », сообщает журналист Фабрис Хокинс. Ранее стало известно, что с представителями Рабьо связывался «Милан».

Отмечается, что на данный момент ни один из заинтересованных клубов не связывался с «Марселем».

Напомним, «Марсель» выставил Рабьо на трансфер после стычки с Джонатаном Роу в раздевалке. Сообщалось , что «Марсель» хочет получить 15 миллионов евро.