«Тоттенхэм» и «Астон Вилла» контактировали с окружением Рабьо. С «Марселем» пока никто не связывался (Фабрис Хокинс)
Адриен Рабьо интересен двум клубам АПЛ.
С окружением полузащитника «Марселя» контактировали «Тоттенхэм» и «Астон Вилла», сообщает журналист Фабрис Хокинс. Ранее стало известно, что с представителями Рабьо связывался «Милан».
Отмечается, что на данный момент ни один из заинтересованных клубов не связывался с «Марселем».
Напомним, «Марсель» выставил Рабьо на трансфер после стычки с Джонатаном Роу в раздевалке. Сообщалось, что «Марсель» хочет получить 15 миллионов евро.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Фабриса Хокинса
