Валуев о литературе для футболистов: «Книги читать полезно всем, не только им. Возможно, у Дегтярева времени много для составления отдельных списков»
Николай Валуев отреагировал на идею о создании списка литературы для футболистов.
Ранее Михаил Дегтярев заявил, что министерство спорта России разработает перечень книг для молодых футболистов.
– Министр спорта РФ Михаил Дегтярев предложил создать специальный список книг для футболистов, чтобы способствовать их личностному и интеллектуальному развитию. Как вы считаете, уместно ли это? Или лучше не отвлекать футболистов от их дела?
– А кому еще списки книг мы в итоге составим? Книги следует в принципе читать. Будет всем полезно, не только футболистам.
– Пока Михаил Владимирович говорил лишь о футболистах.
– Возможно, у него времени много для составления отдельных списков, – сказал депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев.
