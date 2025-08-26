  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пети о «Барсе»: «Их будет очень сложно победить в Ла Лиге, но настоящее испытание ждет их в ЛЧ. Вылет в прошлом сезоне должен послужить уроком: нужен сильный защитник»
27

Пети о «Барсе»: «Их будет очень сложно победить в Ла Лиге, но настоящее испытание ждет их в ЛЧ. Вылет в прошлом сезоне должен послужить уроком: нужен сильный защитник»

Эммануэль Пети поразмышлял о перспективах «Барселоны» в этом сезоне.

«Барселону» будет очень сложно победить в Испании. В отличие от «Реала», они могли позволить себе роскошь отдохнуть, не участвуя в клубном чемпионате мира. По большому счету, они смогли отдохнуть несколько недель и вернуться отдохнувшими морально и физически.

В матче против «Мальорки» была все та же старая добрая «Барса»: первая игра на выезде, и после первого тайма исход был ясен. Ламин Ямаль был великолепен. Рафинья тоже блистал. Но им нужно прибавлять в Лиге чемпионов. Они проиграли «Интеру» и временами действовали довольно посредственно в обороне. В Ла Лиге победить их будет чрезвычайно сложно, но настоящее испытание ждет их в Европе.

Вероятно, им все еще нужна еще пара игроков. В прошлом сезоне у них были проблемы в обороне. Я не знаю, смогут ли они купить кого-то до закрытия трансферного окна, но им нужно укрепить свою линию обороны. «Барса» всегда ориентируется на атаку, но вылет из Лиги чемпионов в прошлом сезоне должен послужить уроком: им нужен сильный защитник», – сказал бывший полузащитник каталонского клуба и сборной Франции.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Эммануэль Пети
logoИнтер
logoЛа Лига
logoБарселона
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
logoЛамин Ямаль
logoРафинья Диас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Кайрат», «Пафос» и Хайкин в ЛЧ, убойный матч «Зенита» и «Оренбурга», крупная победа «Спартака», Бастрыкин подключился к спасению альпинистки, Медведев сыграет за «Амкал» и другие новости
16сегодня, 06:10
Дзюба о лимите: «Когда нет еврокубков, должно играть больше россиян. У нас не везде иностранцы – топ-игроки. В каждой команде есть 2-3, но достаточно и пассажиров»
72сегодня, 05:10
Лига чемпионов. Раунд плей-офф квалификации. «Карабах» примет «Ференцварош», «Бенфика» против «Фенербахче» Моуринью, «Рейнджерс» в гостях у «Брюгге»
458сегодня, 04:20
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Крылья» примут «Динамо» Москва, «Краснодар» сыграет с «Сочи», ЦСКА в гостях у «Балтики»
595сегодня, 04:10
Сафонов об отпуске: «Впервые не набрал вес – наоборот, немного сбросил. Тест на % жировой массы – лучший за все время в «ПСЖ». Я в своей лучшей форме, возможно»
18сегодня, 03:34
Тренер «Кайрата» о выходе в основной турнир ЛЧ: «Ребятам говорю: «Ну, мы кашу заварили». Перед игрой показали им команды из общей группы – гранды одни. Распечатали и в раздевалку повесили»
30сегодня, 03:10
Флавио Рома: «Доннарумма был настоящим протагонистом во всех турнирах и заслужил контракт, а ему указали на дверь. Игра ногами – оправдание, «ПСЖ» взял 4 трофея благодаря его рукам»
27вчера, 21:53
Санчо окончательно отказал «Роме». Джордж из «Челси» готов перейти в римский клуб
23вчера, 21:41
Бруну рассмотрит предложения от саудовских и американских клубов после ЧМ-2026 (Daily Mail)
18вчера, 21:36
«ПСЖ» продаст Тенаса «Вильярреалу» за 6 млн евро. Вратарь провел 8 матчей за парижан за 2 года
10вчера, 21:32
Ко всем новостям
Последние новости
Зобнин о победах «Спартака»: «Постепенно ситуация исправляется. Надеюсь, что будем стабильнее. Эмоции от старта не позитивные, конечно»
17 минут назад
«Сочи» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
44 минуты назад
Кубок Германии. 1-й раунд. «Бавария» сыграет с «Веэном»
2049 минут назад
Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации. Кипрский АЕК сыграет с «Бранном», в четверг ПАОК примет «Риеку», «Динамо» Киев – «Маккаби» Тель-Авив
1сегодня, 06:35
Исаев согласен с тем, что «Карабах» – аналог «Зенита» в Азербайджане: «Точно так и есть. В плане инфраструктуры здесь тоже все на высшем уровне»
3сегодня, 06:20
«Крылья Советов» – «Динамо» Москва. Онлайн-трансляция начнется в 16:15
сегодня, 06:00
Радимов о Салтыкове в «Локомотиве»: «Просто в пустое место превратился. Все невпопад, это ужасающе выглядит. А был стоящий футболист»
8сегодня, 05:50
Петржела о «Зените»: «Постоянно говорю клубу, чтобы минимизировал количество иностранцев. Пусть наигрывают своих воспитанников, тогда лимит не будет проблемой»
19сегодня, 05:34
В Дагестане футболисты любительских команд продолжили матч, несмотря на землетрясение
14сегодня, 05:22Видео
Генич о Сперцяне и Европе: «У него образец – Мхитарян. Время до 26-27 лет есть. Пердь – это даже «Алавес» или «Эльче», но команды из высшего дивизиона Испании»
15сегодня, 03:58