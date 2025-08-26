Пети о «Барсе»: «Их будет очень сложно победить в Ла Лиге, но настоящее испытание ждет их в ЛЧ. Вылет в прошлом сезоне должен послужить уроком: нужен сильный защитник»

Эммануэль Пети поразмышлял о перспективах «Барселоны» в этом сезоне.

«Барселону» будет очень сложно победить в Испании. В отличие от «Реала », они могли позволить себе роскошь отдохнуть, не участвуя в клубном чемпионате мира. По большому счету, они смогли отдохнуть несколько недель и вернуться отдохнувшими морально и физически.

В матче против «Мальорки» была все та же старая добрая «Барса»: первая игра на выезде, и после первого тайма исход был ясен. Ламин Ямаль был великолепен. Рафинья тоже блистал. Но им нужно прибавлять в Лиге чемпионов . Они проиграли «Интеру » и временами действовали довольно посредственно в обороне. В Ла Лиге победить их будет чрезвычайно сложно, но настоящее испытание ждет их в Европе.

Вероятно, им все еще нужна еще пара игроков. В прошлом сезоне у них были проблемы в обороне. Я не знаю, смогут ли они купить кого-то до закрытия трансферного окна, но им нужно укрепить свою линию обороны. «Барса» всегда ориентируется на атаку, но вылет из Лиги чемпионов в прошлом сезоне должен послужить уроком: им нужен сильный защитник», – сказал бывший полузащитник каталонского клуба и сборной Франции.