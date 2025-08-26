«Локомотив» и Педриньо расторгли контракт. Хавбек не играл в России с 2022 года
Педриньо Перейра больше не будет играть за «Локомотив».
Московский клуб сообщил о расторжении контракта с полузащитником, рассчитанного до 2026 года, по соглашению сторон.
В последний раз бразилец играл в России в октябре 2022 года, после чего ездил в аренду в «Сан-Паулу», «Америка Минейро», «Сантос» и «Куябу». В Мир РПЛ на его счету 6 матчей.
Подробно со статистикой 25-летнего Педриньо можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Локомотива»
