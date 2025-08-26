  • Спортс
  Руководство «Барсы» может вновь утвердить гарантию в 5 млн евро для регистрации Мартина и Бардагжи. Не исключена продажа Фермина или Касадо
15

Руководство «Барсы» может вновь утвердить гарантию в 5 млн евро для регистрации Мартина и Бардагжи. Не исключена продажа Фермина или Касадо

Стал известен план действий «Барсы» в отношении незарегистрированных игроков.

В составе каталонцев на данный момент трое футболистов не зявлены на сезон Ла Лиги – Войцех Шченсны, Жерар Мартин и Руни Бардагжи.

Как передает Marca, первый из них имеет наибольшие шансы быть зарегистрированным, после того как Иньяки Пенья отправится в аренду в «Эльче». Шченсны займет освобожденное в зарплатной ведомости место.

Ситуация с регистрацией Мартина и Бардагжи зависит от уходов Ориоля Ромеу и Эктора Форта, и этих шагов может оказаться недостаточно.

Руководство «Барселоны» рассматривает все возможные сценарии. Основным вариантом могло бы стать завершение операции по продаже VIP-мест на «Камп Ноу» за 100 миллионов евро. Это позволило бы мгновенно вернуться к правилу 1:1, однако нет гарантий, что сделку утвердят до конца трансферного окна.

Второй вариант – продажа Марка Касадо или Фермина Лопеса, находящихся в поле зрения многих клубов. Уход одного из них мог бы обеспечить достаточные условия для регистрации игроков, однако на сегодняшний день ни один из них не хочет покидать команду. 

Последняя опция клуба в случае неудачи по сделкам с VIP-ложами и продажами – финансовые гарантии со стороны руководства в размере порядка 5 млн евро.

Ранее совет директоров уже утверждал гарантию на семь миллионов евро, чтобы покрыть превышение расходов прошлого сезона и тем самым зарегистрировать Маркуса Рэшфорда.

В клубе уверены, что все игроки так или иначе будут зарегистрированы до закрытия трансферного окна.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
