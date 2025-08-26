Пети об «Арсенале»: «Они обыграли «МЮ» в отвратительном матче, но набрали три очка. Сака слишком изолирован справа, а Эдегор – единственный истинный плеймейкер, им нужно еще 1-2 подписания»

Эммануэль Пети оценил шансы «Арсенала» на чемпионство в нынешнем сезоне.

– Сможет ли «Арсенал» выиграть Премьер-лигу в этом году?

– Они обыграли «Манчестер Юнайтед» в отвратительном матче, но набрали три очка. На самом деле «МЮ» был хорош. Судя по календарю, скоро им предстоят встречи с сильными командами АПЛ . Старт будет ключевым для оставшейся части сезона.

Новичкам, таким, как Виктор Дьокереш и Мартин Субименди, еще предстоит адаптироваться к футболу Артеты . Дьокереш, например, предпочитает использовать свободное пространство за спинами защитников, тогда как «Арсенал », как правило, полагается на владение. Возможно, им нужно вернуться к быстрому контратакующему стилю, который они практиковали два года назад, чтобы он был максимально полезен. И ему, и команде нужно пойти навстречу друг другу. Слишком часто вингеры уходят вглубь, и Дьокерешу становится трудно найти свободное пространство. Так что сам по себе он не является решением проблемы. «Арсенал» выиграет, если быстро найдет баланс между его качествами и стилем игры.

Но им все еще не хватает одного или двух игроков. Отсутствие ротации было их самой большой проблемой в последние годы, особенно из-за увеличения числа травм во второй половине сезона. Если все останется как есть, «Арсенал» сможет бороться до конца, при условии, что их не будут мучить травмы. Но это будет очень сложно, и я все равно не уверен в этом. Им нужно как минимум еще одно или два приобретения до закрытия трансферного окна, особенно на фланги. Сака слишком изолирован справа, а Эдегор – единственный истинный плеймейкер. Они заменили тех, кто ушел, но им по-прежнему не хватает глубины, – сказал экс-хавбек «Челси».