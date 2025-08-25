3

«Рома» покупает Зелковского у «Легии» за 6,6 млн евро. Рост защитника – 194 см

«Рома» подпишет защитника «Легии».

Клубы согласовали трансфер 20-летнего защитника за 6,6 миллиона евро, сообщает Фабрицио Романо. Бонусных выплат не будет, но, если римляне продадут игрока дороже, чем купили, то отдадут полякам 10% от прибыли. 

В ближайшие дни стороны оформят все необходимые документы. 

В прошлом сезоне чемпионата Польши Зелковски провел 19 матчей. Его статистику можно найти здесь

Отметим, что рост футболиста составляет 194 сантиметра. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
