«Рома» покупает Зелковского у «Легии» за 6,6 млн евро. Рост защитника – 194 см

«Рома» подпишет защитника «Легии».

Клубы согласовали трансфер 20-летнего защитника за 6,6 миллиона евро, сообщает Фабрицио Романо. Бонусных выплат не будет, но, если римляне продадут игрока дороже, чем купили, то отдадут полякам 10% от прибыли.

В ближайшие дни стороны оформят все необходимые документы.

В прошлом сезоне чемпионата Польши Зелковски провел 19 матчей. Его статистику можно найти здесь .

Отметим, что рост футболиста составляет 194 сантиметра.