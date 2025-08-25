Чинквини о Сперцяне: «Милану» или «Лацио» он пригодился бы, Эдуард найдет себе хороший вариант в Европе. Жаль, не так много команд сейчас смотрят на российский рынок»
Оресте Чинквини считает, что Эдуард Сперцян мог бы подойти «Милану» или «Лацио».
Ранее на полузащитника «Краснодара» претендовал «Саутгемптон». Утверждалось, что игрока убедили подождать более достойного предложения. Также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Атлетико».
«Не уверен, что за Сперцяном следят в итальянском чемпионате. Не так много команд сейчас смотрят на российский рынок, к сожалению. Но при его статистике, я уверен, что он найдет себе хороший вариант в Европе.
Если игрок хороший, то он обязательно обратит на себя внимание. Алексей Миранчук был тому примером.
Думаю, что «Милану» или «Лацио» пригодился бы такой игрок, есть ощущение, что им нужна помощь в атаке», – сказал бывший спортивный директор «Зенита», «Лацио» и «Венеции».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
