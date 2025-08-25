Чинквини о Сперцяне: «Милану» или «Лацио» он пригодился бы, Эдуард найдет себе хороший вариант в Европе. Жаль, не так много команд сейчас смотрят на российский рынок»

Оресте Чинквини считает, что Эдуард Сперцян мог бы подойти «Милану» или «Лацио».

Ранее на полузащитника «Краснодара » претендовал «Саутгемптон». Утверждалось, что игрока убедили подождать более достойного предложения. Также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Атлетико».

«Не уверен, что за Сперцяном следят в итальянском чемпионате. Не так много команд сейчас смотрят на российский рынок, к сожалению. Но при его статистике, я уверен, что он найдет себе хороший вариант в Европе.

Если игрок хороший, то он обязательно обратит на себя внимание. Алексей Миранчук был тому примером.

Думаю, что «Милану » или «Лацио » пригодился бы такой игрок, есть ощущение, что им нужна помощь в атаке», – сказал бывший спортивный директор «Зенита», «Лацио» и «Венеции».