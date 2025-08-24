Сперцян не настаивал на переходе в «Саутгемптон». Галицкий уговорил хавбека «Краснодара» подождать более достойного предложения (Иван Карпов)
Сергей Галицкий убеждал Эдуарда Сперцяна не переходить в «Саутгемптон».
Ранее появилась информация, что «Краснодар» отказался продавать полузащитника «Саутгемптону» из-за сложностей с получением денег. Впоследствии стало известно, что Сперцян сам отказался от перехода в английский клуб.
По информации инсайдера Ивана Карпова, никаких сложностей с переводом денег от «Саутгемптона» «Краснодару» нет, а сам Сперцян не настаивал на переходе.
«Галицкий уговорил воспитанника подождать более достойного, по его мнению, клуба, и давил на то, что в «Краснодаре» тот звезда и любимец, а там обычный игрок», – написал Карпов.
Отмечается, что контракт Сперцяна с «Краснодаром» истекает в 2029 году, а не следующим летом.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
