  • «Заболотный – один из лучших в России по проценту сохранения мяча и верховым единоборствам. Люди могут смеяться, но 10 мячей забивает за сезон». Фоменко о форварде «Спартака»
28

«Заболотный – один из лучших в России по проценту сохранения мяча и верховым единоборствам. Люди могут смеяться, но 10 мячей забивает за сезон». Фоменко о форварде «Спартака»

Олег Фоменко высказался о преимуществах в игре Антона Заболотного.

Нападающий «Спартака» не забил ни одного мяча в четырех матчах сезона Мир РПЛ.

– Над Заболотным иронизируют некоторые болельщики, но он играл в «Зените», ЦСКА, перешел в «Спартак». Забивал за сборную. В чем феномен? Плохого форварда ведь не возьмут три топ-клуба.

– Вопрос в работе. Антон – профессионал от и до. Сколько, сколько он пашет!

Люди могут смеяться, но Антон свои 10 мячей за сезон забивает. Он один из лучших в России по проценту сохранения мяча и верховым единоборствам.

Можно смеяться, но кто сильнее его в этих компонентах?

– Кто смеются, не понимают футбол?

– Кому-то нравятся пироги, кому-то – торты. Кому-то нравится игра Антона, а кому-то – нет.

Но он полностью устраивал наш тренерский штаб в «Сочи» и в ЦСКА. У него хорошая футбольная карьера.

Люди, которые его брали в «Спартак», разбирали его качества. Значит, их устроило. Станкович увидел его качества. Так что Антон – молодец, – сказал бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Олег Фоменко
logoАнтон Заболотный
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
