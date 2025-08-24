Морено о 0:2 с «Балтикой»: «Хотелось бы взять на себя ответственность. Игроки «Сочи» пока не показывают максимум»
Роберт Морено высказался о поражении от «Балтики» (0:2) в 6-м туре Мир РПЛ.
«Сегодня ничего не получилось, соперник превзошел нас во всем. Это стоит признать. Хотелось бы взять на себя ответственность. Хочу донести до игроков, что они пока не показывают максимум.
Мы должны продолжать работать, до международного перерыва еще есть матчи. Было очень много брака в простых ситуациях как у Антона Зиньковского, так и у Мартина Крамарича. Мы все выглядели очень плохо», – сказал главный тренер «Сочи».
Увольнять ли Семака?41733 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости