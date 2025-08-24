Карпин об игре «Динамо» на старте сезона: «Нам нужно время, видимо. Вижу причины, но говорить не буду»

Валерий Карпин высказался о результатах «Динамо» на старте сезона.

Вчера «Динамо» разгромило «Пари НН» (3:0) в матче 6-го тура Мир РПЛ , прервав 4-матчевую серию без побед.

«Не сказал бы, что мне участие в клубных мероприятиях помогает разгрузиться по ходу сезона. Как же тут освободишься от мыслей о работе? На десять минут, наверное, да, можно.

Если говорить о том, что помешало «Динамо » стартовать в новом сезоне так, как от нас ожидали, то, видимо, нам нужно время. Я причины вижу, но говорить про них не буду», – сказал главный тренер бело-голубых.