Карпин об игре «Динамо» на старте сезона: «Нам нужно время, видимо. Вижу причины, но говорить не буду»
Валерий Карпин высказался о результатах «Динамо» на старте сезона.
Вчера «Динамо» разгромило «Пари НН» (3:0) в матче 6-го тура Мир РПЛ, прервав 4-матчевую серию без побед.
«Не сказал бы, что мне участие в клубных мероприятиях помогает разгрузиться по ходу сезона. Как же тут освободишься от мыслей о работе? На десять минут, наверное, да, можно.
Если говорить о том, что помешало «Динамо» стартовать в новом сезоне так, как от нас ожидали, то, видимо, нам нужно время. Я причины вижу, но говорить про них не буду», – сказал главный тренер бело-голубых.
Увольнять ли Семака?40135 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
