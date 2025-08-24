Сотрудник «Черноморца» ударил фаната на игре с «Енисеем». Клуб проводит внутреннюю проверку
Сотрудник «Черноморца» нанес удар болельщику во время матча Первой лиги.
В телеграм-канале «ЧП Новороссийск» появилось видео, на котором представитель охраны стадиона бьет кулаком в правый бок фанату, с которым у него возник конфликт во время игры «Черноморца» с «Енисеем» (0:2).
«В свое оправдание сказал, что у него проблемы с агрессией.
Что бы там ни сделал мужчина, это не повод распускать руки и превышать свои должностные полномочия. Сделала замечание этому работнику, и он стал уже кидаться на меня, его держал другой работник», – приводятся в публикации слова подписчицы канала, приславшей ролик.
Клуб прокомментировал инцидент.
«О случившемся факте драки в клубе известно. В данный момент проводится внутренняя проверка», – сообщили в пресс-службе.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
