Сотрудник «Черноморца» ударил фаната на игре с «Енисеем». Клуб проводит внутреннюю проверку

Сотрудник «Черноморца» нанес удар болельщику во время матча Первой лиги.

В телеграм-канале «ЧП Новороссийск» появилось видео, на котором представитель охраны стадиона бьет кулаком в правый бок фанату, с которым у него возник конфликт во время игры «Черноморца» с «Енисеем » (0:2).

«В свое оправдание сказал, что у него проблемы с агрессией.

Что бы там ни сделал мужчина, это не повод распускать руки и превышать свои должностные полномочия. Сделала замечание этому работнику, и он стал уже кидаться на меня, его держал другой работник», – приводятся в публикации слова подписчицы канала, приславшей ролик.

Клуб прокомментировал инцидент.

«О случившемся факте драки в клубе известно. В данный момент проводится внутренняя проверка», – сообщили в пресс-службе.