  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Ростова» 1 победа в 8 матчах сезона при 6 поражениях – сегодня ничья с «Локо» в РПЛ с голом на 98-й. Команда идет в зоне стыков
23

У «Ростова» 1 победа в 8 матчах сезона при 6 поражениях – сегодня ничья с «Локо» в РПЛ с голом на 98-й. Команда идет в зоне стыков

У «Ростова» 1 победа в 8 матчах сезона.

Команда Джонатана Альбы ушла от поражения в матче 6-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом», забив на 98-й минуте (3:3). 

В восьми сыгранных матчах сезона «Ростов» одержал только одну победу (над «Пари НН» в чемпионате – 1:0), в шести встречах ростовчане потерпели поражение.  

«Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице с 4 очками. В следующем матче команда сыграет с «Динамо» Махачкала на своем поле в FONBET Кубке России. Встреча пройдет 27 августа. 

Увольнять ли Семака?34540 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoДжонатан Альба
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Ди Си Юнайтед», «Атланта» Миранчука сыграет с «Торонто», «Канзас Сити» Шапи – с «Сиэтлом»
9вчера, 23:30Live
Экс-судья Бурруль о Тчуамени и Бальде: «Рука Алекса сложена в букву L и увеличивает площадь тела, а у Орельена она в вертикальном положении. Очевидно, что считается рукой, а что нет»
42вчера, 22:23
Педри о руке Бальде: «У Тчуамени была очевидная игра рукой в прошлом сезоне, а сегодня – нет, но судьи ставят пенальти. Я этого не понимаю»
32вчера, 22:20
Флик про 3:2 с «Леванте»: «Неидеальная игра «Барселоны», но мы продолжали идти вперед и победили. Такие матчи помогают расти. Впереди длинный путь»
19вчера, 22:09
Аллегри об 1:2: «Кремонезе» сыграл хорошо, а «Милану» не хватало агрессии, мы должны уметь играть грязные матчи»
10вчера, 21:52
«Локомотив» не хочет отпускать Баринова за несколько недель до закрытия трансферного окна («СЭ»)
24вчера, 21:49
«Барселона» стартовала с двух побед в чемпионате второй раз подряд
62вчера, 21:37
«Барселона» ушла с 0:2 и дожала «Леванте» – 3:2! Эльхесабаль забил в свои ворота на 91-й после навеса Ямаля
1027вчера, 21:36
Миранчук о словах президента «Сьона», что в Швейцарии нужно много бегать: «Не знаю, чем обосновано. У меня хорошие цифры по пробегу без мяча»
13вчера, 21:36
Чемпионат Испании. «Барселона» победила «Леванте» в гостях, «Атлетико» сыграл 1:1 с «Эльче», «Реал» встретится с «Овьедо» в воскресенье
36вчера, 21:35
Ко всем новостям
Последние новости
Попов о «Динамо»: «Карпин не тренер, чемпионом не станет. Многие руководители не понимают футбол, потому что не играли. У них хайп, что взяли тренера сборной, но он не добивался высоких мест»
9вчера, 21:30
Лапочкин о фоле Рамиреса на Роналдо: «Красная за лишение возможности забить – никакой попытки сыграть в мяч у игрока «Локо». Почему Чебан отстаивал желтую, непонятно»
10вчера, 21:25
У Ямаля 1+2 в двух матчах Ла Лиги, у Рафиньи 1+1, у Феррана 2 гола – все трое набрали очки в игре с «Леванте»
11вчера, 21:16
Чемпионат Франции. «Лион» разгромил «Мец», «Марсель» забил 5 голов «Парижу», «Монако» Головина и «Лилль» встретятся в воскресенье
21вчера, 21:05
Мостовой о возвращении Миранчука: «Как в мультфильме – нас и здесь неплохо кормят! Наши в Европе не задерживаются, потому что там надо пахать, доказывать каждый день, что ты сильнее»
14вчера, 20:55
39-летний Модрич – самый возрастной дебютант в истории Серии А. Хавбек вышел в старте «Милана» в матче с «Кремонезе»
4вчера, 20:00
Юсупов из «Уфы» забил «КАМАЗу» со штрафного. Это первый гол полузащитника с 29 марта
вчера, 19:57Видео
Конте о 2:0 с «Сассуоло»: «С де Брюйне мы работаем недолго, но уже видны интересные вещи. Я опирался на наработки «Наполи» прошлого года и стараюсь встраивать новичков»
1вчера, 19:51
Альба о 3:3 с «Локомотивом»: «По увиденному на поле, одно очко – мало. «Ростов» плохо сыграл в 1-м тайме, пришлось поговорить с командой в перерыве»
14вчера, 19:37
«Атлетико» не выиграл у «Эльче» – 1:1. Серлот и Мир забили к 15-й минуте
13вчера, 19:32