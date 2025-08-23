У «Ростова» 1 победа в 8 матчах сезона при 6 поражениях – сегодня ничья с «Локо» в РПЛ с голом на 98-й. Команда идет в зоне стыков

У «Ростова» 1 победа в 8 матчах сезона.

Команда Джонатана Альбы ушла от поражения в матче 6-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом », забив на 98-й минуте (3:3).

В восьми сыгранных матчах сезона «Ростов » одержал только одну победу (над «Пари НН» в чемпионате – 1:0), в шести встречах ростовчане потерпели поражение.

«Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице с 4 очками. В следующем матче команда сыграет с «Динамо» Махачкала на своем поле в FONBET Кубке России. Встреча пройдет 27 августа.