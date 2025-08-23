Юсупов из «Уфы» забил «КАМАЗу» со штрафного. Это первый гол полузащитника с 29 марта

Залимхан Юсупов забил красивый гол в матче Pari Первой лиги.

Футболист отличился в матче «Уфы» и «КАМАЗа» в 6-м туре соревнования (1:3).

На 48-й минуте матча Юсупов забил со штрафного, это его первый гол с 29 марта. Тогда он выступал за «Черноморец».

После 6 туров Первой лиги «Уфа» идет 11-й в таблице, «КАМАЗ » находится на 2-й строчке.

В следующем матче уфимцы 30 августа примут «Чайку», клуб из Набережных Челнов в этот же день сыграет в гостях с хабаровским СКА.