Юсупов из «Уфы» забил «КАМАЗу» со штрафного. Это первый гол полузащитника с 29 марта
Залимхан Юсупов забил красивый гол в матче Pari Первой лиги.
Футболист отличился в матче «Уфы» и «КАМАЗа» в 6-м туре соревнования (1:3).
На 48-й минуте матча Юсупов забил со штрафного, это его первый гол с 29 марта. Тогда он выступал за «Черноморец».
После 6 туров Первой лиги «Уфа» идет 11-й в таблице, «КАМАЗ» находится на 2-й строчке.
В следующем матче уфимцы 30 августа примут «Чайку», клуб из Набережных Челнов в этот же день сыграет в гостях с хабаровским СКА.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Первая Лига|ФНЛ»
