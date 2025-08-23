Анчелотти о ВАР: «Важный инструмент, но чрезмерное использование усилило сомнения и споры. Считаю публичное объявление решений ненужным»

Карло Анчелотти назвал отрицательный эффект от введения ВАР.

Главный тренер сборной Бразилии ответил на вопрос о нововведении, согласно которому судьи должны оглашать свои решения после просмотра видеопторов.

«Я повторю то, что я сказал при введении ВАР: это важный инструмент, но чрезмерное использование усилило сомнения и споры.

Я считаю это последнее нововведение ненужным, я не знаю, полезно ли оно для игры», – сказал Анчелотти .