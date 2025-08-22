  • Спортс
Кулусевски может не сыграть за «Тоттенхэм» до 2026-го. Хавбеку прооперировали колено в середине мая

Деян Кулусевски может не сыграть за «Тоттенхэм» до следующего года.

Полузащитник «шпор» в мае получил травму колена в матче АПЛ против «Кристал Пэлас» (0:2). Затем игрок перенес операцию на колене. Предполагалось, что Деян пропустит несколько месяцев.

По данным The Guardian, ожидается, что швед будет отсутствовать примерно до конца 2025 года. 

Главный тренер «Тоттенхэма» высказался на эту тему на пресс-конференции перед субботним матчем с ​​«Манчестер Сити».

«Кулусевски не будет, он недоступен. Речь идет о длительном периоде, я не хочу ставить конкретные сроки», – сказал Томас Франк.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Guardian
