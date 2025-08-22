Кулусевски может не сыграть за «Тоттенхэм» до 2026-го. Хавбеку прооперировали колено в середине мая

Деян Кулусевски может не сыграть за «Тоттенхэм» до следующего года.

Полузащитник «шпор» в мае получил травму колена в матче АПЛ против «Кристал Пэлас» (0:2). Затем игрок перенес операцию на колене. Предполагалось, что Деян пропустит несколько месяцев.

По данным The Guardian, ожидается, что швед будет отсутствовать примерно до конца 2025 года.

Главный тренер «Тоттенхэма » высказался на эту тему на пресс-конференции перед субботним матчем с ​​«Манчестер Сити».

«Кулусевски не будет, он недоступен. Речь идет о длительном периоде, я не хочу ставить конкретные сроки», – сказал Томас Франк .