Санти Касорла: «Реал» – невероятный клуб, лучший в истории. Раньше у меня были контакты на предмет перехода в «Мадрид»

Санти Касорла назвал «Реал» лучшим клубом в истории.

«Реал Овьедо », за который выступает 40-летний полузащитник, проведет матч второго тура Ла Лиги против «Реала».

– Этот матч много значит. Я посмотрел много видео в социальных сетях, когда мы в прошлом играли против одной из резервных команд «Реала». Всегда приятно также играть против «Барселоны» или «Атлетико».

Раньше у меня были контакты на предмет перехода в «Реала». Это невероятный клуб, лучший в истории, но что-то получается, а что-то – нет.

– Какое у вас есть самое приятное воспоминание в матчах против «Реала»?

– Гол за «Малагу» на «Бернабеу», а затем еще один мой гол за «Вильярреал». Это особенные матчи, которые остаются со мной, – сказал Санти Касорла .