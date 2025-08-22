Санти Касорла: «Реал» – невероятный клуб, лучший в истории. Раньше у меня были контакты на предмет перехода в «Мадрид»
Санти Касорла назвал «Реал» лучшим клубом в истории.
«Реал Овьедо», за который выступает 40-летний полузащитник, проведет матч второго тура Ла Лиги против «Реала».
– Этот матч много значит. Я посмотрел много видео в социальных сетях, когда мы в прошлом играли против одной из резервных команд «Реала». Всегда приятно также играть против «Барселоны» или «Атлетико».
Раньше у меня были контакты на предмет перехода в «Реала». Это невероятный клуб, лучший в истории, но что-то получается, а что-то – нет.
– Какое у вас есть самое приятное воспоминание в матчах против «Реала»?
– Гол за «Малагу» на «Бернабеу», а затем еще один мой гол за «Вильярреал». Это особенные матчи, которые остаются со мной, – сказал Санти Касорла.
Увольнять ли Семака?27545 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Cadena SER
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости