Фердинанд готовится к переезду в Дубай: «Мне хотелось начать новую главу. Местная система образования лучше для детей, учителя чувствуют себя ценными – в Британии им недоплачивают»

Рио Фердинанд объяснил решение переехать с семьей в Дубай.

«Нет какой-то одной причины. На Рождество я был на церемонии вручения премии Global Soccer Awards, но толком не был там около семи или восьми лет. Раньше я часто бывал там. Мы проводили время с друзьями Кейт (жены Фердинанда – Спортс’‘), которые жили там, и я увидел страну с другой стороны. У меня также есть там бизнес.

Я подумывал о переезде, но в феврале мы снова поехали туда, чтобы на всякий случай немного посмотреть на школы, и я задумался. Для меня это стало почти толчком, потому что система образования выглядела иначе, лучше для моих детей. Детям, которые переезжают с нами, по 14 лет, и это прекрасно, потому что в августе у них начинаются два года перед выпускными экзаменами. У нас также есть дети, которым 2 и 4 года, и для них это тоже идеальное время [для переезда]. И учебная программа такая же, как в Англии, но составлена по-другому.

Мне кажется, что учителя в Великобритании чувствуют себя немного недооцененными, им недоплачивают. В Дубае они [учителя] чувствуют, что их ценят, а их стиль жизни говорит о том, что они счастливы и полны энергии, что хорошо влияет и на детей. Стиль жизни, безопасность, погода и просто новая жизнь.

Я хотел начать новую главу в жизни, и последние 10-11 лет, с тех пор как завершил карьеру, я работал на канале TNT. Когда я принимал решение, я подумал: «Кажется, прошло уже 30 лет, когда моя жизнь зависит от расписания матчей». Но не теперь. Я не собираюсь уходить из футбола, но сейчас он просто не на первом месте в моей жизни. Честно говоря, это приятно», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед ».