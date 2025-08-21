У Фримпонга травма задней поверхности бедра. Защитник «Ливерпуля» выбыл до конца перерыва на матчи сборных

Джереми Фримпонг получил травму задней поверхности бедра.

15 августа защитник «Ливерпуля» был заменен на 60-й минуте матча с «Борнмутом» (4:2) в 1-м туре АПЛ .

Сегодня главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот поделился новостями о состоянии игроков команды.

«Конор [Брэдли ] сегодня впервые потренировался с нами несколько минут.

Медицинская бригада была абсолютно права, когда во время игры сказала мне снять Джереми [Фримпонга], потому что он не сможет играть до конца перерыва на матчи сборных.

Кажется, меня критиковали за то, что я заменил его, не так ли? Это не было связано с тем, как он играл, но мы чувствовали, что у него проблемы с задней поверхностью бедра, и под «мы» я имею в виду медицинский персонал. Решение снять его с поля было верным.

Мы рассчитываем, что он вернется после перерыва на матчи сборных [в сентябре]», – сказал Слот.

