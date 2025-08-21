«Фиорентина» отпустит Бельтрана за 12 млн евро: «Трансфер в ЦСКА возможен, но поступали предложения и от других клубов»
«Фиорентина» рассматривает возможность трансфера Лукаса Бельтрана в ЦСКА.
Ранее сообщалось, что московский клуб уже согласовал переход 24-летнего нападающего за 12 млн евро, но сторона игрока затягивает сделку, привлекая большое количество посредников. Утверждалось, что представители аргентинца намерены добиться трансфера в «Зенит».
– ЦСКА и «Фиорентина» находятся на завершающей стадии по трансферу Лукаса Бельтрана?
– Такой трансфер возможен. Но по Бельтрану в клуб поступали предложения и от других клубов.
– Правда, что «Фиорентина» готова будет отпустить игрока за сумму 12 миллионов евро?
– Да это так, – сказали в пресс-службе «Фиорентины».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
