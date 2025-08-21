  • Спортс
26

«Фиорентина» отпустит Бельтрана за 12 млн евро: «Трансфер в ЦСКА возможен, но поступали предложения и от других клубов»

«Фиорентина» рассматривает возможность трансфера Лукаса Бельтрана в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что московский клуб уже согласовал переход 24-летнего нападающего за 12 млн евро, но сторона игрока затягивает сделку, привлекая большое количество посредников. Утверждалось, что представители аргентинца намерены добиться трансфера в «Зенит». 

ЦСКА и «Фиорентина» находятся на завершающей стадии по трансферу Лукаса Бельтрана?

– Такой трансфер возможен. Но по Бельтрану в клуб поступали предложения и от других клубов.

– Правда, что «Фиорентина» готова будет отпустить игрока за сумму 12 миллионов евро?

– Да это так, – сказали в пресс-службе «Фиорентины».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
