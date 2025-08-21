«Интер» отдаст Аслани «Торино» в аренду за 1,5 млн евро с правом выкупа за 12 млн
Кристьян Аслани покинет «Интер».
23-летний полузащитник перейдет в «Торино» на правах аренды с возможностью выкупа, сообщает Фабрицио Романо. Клубы согласовали сделку.
За аренду игрока туринцы заплатят 1,5 миллиона евро, а полноценный трансфер обойдется им в 12 млн. Если Аслани останется в «Торино», то подпишет контракт на 3 года.
В прошлом сезоне Серии А албанский футболист провел 22 матча, отличившись 2 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь.
