«Интер» отдаст Аслани «Торино» в аренду за 1,5 млн евро с правом выкупа за 12 млн

Кристьян Аслани покинет «Интер».

23-летний полузащитник перейдет в «Торино » на правах аренды с возможностью выкупа, сообщает Фабрицио Романо. Клубы согласовали сделку.

За аренду игрока туринцы заплатят 1,5 миллиона евро, а полноценный трансфер обойдется им в 12 млн. Если Аслани останется в «Торино», то подпишет контракт на 3 года.

В прошлом сезоне Серии А албанский футболист провел 22 матча, отличившись 2 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь .