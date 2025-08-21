Экс-хавбек сборной Чехии Янкто закончил карьеру в 29 лет из-за травмы голеностопа
Экс-полузащитник сборной Чехии рассказал о своем решении в социальных сетях.
«Я получил слишком много сообщений с вопросом, продолжу ли я футбольную карьеру. К сожалению, я этого не сделаю.
Причина простая. Я получил очень серьезную травму – полностью повреждены связки голеностопа. Я пытался справиться с этим, чтобы пережить этот год.
В любом случае, важнее всего был мой ребенок, с которым я не мог встречаться чаще. Я хотел изменить эту ситуацию, потому что семья всего одна, и я хотел быть рядом с сыном в Праге. Поэтому я решил переехать туда.
Спасибо всем, кто поддержал меня. Я вам благодарен», – написал Янкто.
Последним клубом футболиста был «Кальяри». Ранее он также выступал за «Хетафе», пражскую «Спарту», «Сампдорию», «Удинезе» и «Асколи».
В 2023 году Янкто сделал каминг-аут, публично заявив о своей сексуальной ориентации.
Давиду, сыну Якуба от модели Маркеты Оттоманской, вскоре исполнится 6 лет.