«Главный козырь «Акрона» – Дзюба, но его «съест» Дивеев. ЦСКА и в атаке выглядит неплохо – забьют 2-3 мяча, думаю». Аршавин о матче РПЛ
Андрей Аршавин считает, что Игорь Дивеев переиграет Артема Дзюбу.
ЦСКА примет «Акрон» в 6-м туре Мир РПЛ в воскресенье.
«Главный козырь «Акрона» – Дзюба, но его «съест» Дивеев. Все преимущества «Акрона» будут нивелированы обороной ЦСКА.
Кроме того, армейцы и в атаке выглядят неплохо. Думаю, что ЦСКА забьет тольяттинцам два‑три мяча», – сказал экс-полузащитник сборной России Аршавин.
Сейчас армейцы с 11 очками занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. Тольяттинцы идут восьмыми, набрав 6 очков.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
