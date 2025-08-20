  • Спортс
  • «Главный козырь «Акрона» – Дзюба, но его «съест» Дивеев. ЦСКА и в атаке выглядит неплохо – забьют 2-3 мяча, думаю». Аршавин о матче РПЛ
Андрей Аршавин считает, что Игорь Дивеев переиграет Артема Дзюбу.

Андрей Аршавин считает, что Игорь Дивеев переиграет Артема Дзюбу.

ЦСКА примет «Акрон» в 6-м туре Мир РПЛ в воскресенье.

«Главный козырь «Акрона» – Дзюба, но его «съест» Дивеев. Все преимущества «Акрона» будут нивелированы обороной ЦСКА.

Кроме того, армейцы и в атаке выглядят неплохо. Думаю, что ЦСКА забьет тольяттинцам два‑три мяча», – сказал экс-полузащитник сборной России Аршавин.

Сейчас армейцы с 11 очками занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. Тольяттинцы идут восьмыми, набрав 6 очков.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
