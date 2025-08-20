13-летний вратарь «Спартака Юниора» Васильев забил со штрафного на последних секундах матча детского турнира. Гол принес команде ничью

Артем Васильев забил красивый гол за «Спартак Юниор».

13-летний вратарь принес команде ничью с «Пороховчанин-Тосно» (2:2) на детском турнире ОФФ «Северо-Запад». Васильев забил со штрафного в 35 метрах от ворот, попав под перекладину. Это была последняя атака «Спартака Юниора» в матче: вскоре после этого главный судья дал финальный свисток.